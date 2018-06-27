«Адский утенок»: Су-34 назван американскими экспертами лучшим ударным истребителем

Российский Су-34, которого называют на западе «адским утенком», признан самым лучшим истребителем по версии американского издания Military Watch. Главными соперниками российского истребителя эксперты издания называют китайский J-16 и американский F-15.

Из бесспорных преимуществ российского истребителя называется возможность наносить удары на большом расстоянии при боевом радиусе более 1,1 тысячи километров.

Например, базирующиеся в Сирии Су-34 способны поражать цели практически на всей территории Ближнего Востока, а истребители, развернутые в Калининграде, - объекты на территории Прибалтики, Скандинавии и Германии.

Аналитики обратили внимание и на нестандартную систему расположения пилотов в кабине, бок о бок к друг другу, а также возможность работать без кислородных масок я на высоте до десяти километров.

Су-34 может обходится без сопровождения благодаря современным ракетам «воздух — воздух» Р-27, которыми оснащены истребители. Издание уточняет, что этот тип ракет превосходит европейские и американские аналоги и «являются одними из самых смертоносных ракет».

«Самолет этот действительно уникален по своему набору возможностей прицельно-навигационного характера, затем применения средств поражения, возможности у него очень широкие. И, плюс ко всему прочему, достаточно хорошая маневренность как для атаки воздушной цели, так и наземной цели», - прокомментировал публикацию для телеканал «Звезда» заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

Напомним, Су-34 – является многофункциональным истребителем-бомбардировщиком, который поступил на вооружение ВКС России в марте 2014 годаи предназначен для поражения различных типов целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, а так же для выполнения задач воздушной разведки.