Канцлер Германии Ангела Меркель сказала о темах предстоящего саммита ЕС в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает The Moscow Post.

«Нам предстоит Совет ЕС в четверг и пятницу. Там две темы, по которым нами ведется также внутренняя дискуссия, будут играть центральную роль - это продолжение развития экономического и валютного союзов... А также мы будем говорить на тему миграции», - рассказала Меркель. Также планируется обсудить тему торговли на фоне американских пошлин, отметила глава ФРГ.

Сообщается, что Ангела Меркель и Педро Санчес пришли к договоренностям по пяти пунктам из семи, которые стороны обсуждали 26 июня в Берлине. Главным итогом для Меркель стало решение, что Германия и Испания выступают за выработку единого согласованного решения миграционного вопроса в рамках ЕС. В преддверии сложного обсуждения на Совете ЕС данного вопроса этот консенсус является для Меркель крайне важным.

Западные СМИ в этой связи поспешили высказать единодушное мнение, что у Меркель появился «новый политический друг». «Кажется, наряду с Макроном, Меркель завоевала нового политического друга в Европе», — констатировала газета Bild после оглашения итогов переговоров с испанским премьером.

При этом, Санчес заверил канцлера Германии в своей поддержке на предстоящем саммите 28−29 июня по вопросу миграции. В этой связи Меркель настаивает на заключении двусторонних соглашений с отдельными странами ЕС, чтобы «выработать общий и эффективный европейский ответ» по данной теме, цитирует канцлера Regnum.