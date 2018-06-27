Власти отказались от идеи разрешить продажу лекарств в супермаркетах

Правительство отказалось от идеи разрешить супермаркетам продавать лекарства, которые отпускаются без рецепта. Уже прекращена разработка соответствующего законопроекта, пишет «Коммерсант».

Как считают эксперты фармрынка, которых опросило издание, решение по отмене разработки законопроекта связано с уходом из правительства Шувалова, который стал автором этой идеи и продвигал ее с 2014 года. Представители отрасли надеются, что власти больше не вернутся к вопросу продажи лекарств в продуктовом ретейле.

Уточняется, что правительство 22 июня направило письмо в несколько министерств и ведомств, в том числе Минздрав, Минпромторг и департамент соцразвития, о том, что по вопросу выпуска нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой, после чего вопрос был снят с контроля правительства.

Как пояснила «Коммерсанту» представитель Голиковой София Малявина, с предложением прекратить работу над документом в правительство обратился Минпромторг, обосновав свое решение множеством отрицательных отзывов в ходе обсуждения законопроекта по допуску лекарств на полки супермаркетов. Ведомство разработало документ в конце 2017 года по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Авторы документа аргументировали свое решение стремлением повысить уровень доступности безрецептурных препаратов в магазинах и, как результат, заставить монополистов отрасли снизить цены на данную категорию товаров.

Первоначальная версия законопроекта давала разрешение ретейлерам продавать безрецептурные препараты при наличии соответствующей лицензии. Позднее Минпромторг доработал проект, предложив наделить торговые организации правом продавать безрецептурные лекарства без лицензии.