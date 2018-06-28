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Москва, 28.06.2018

Академик РАН спрогнозировал будущее доллара

«Expert Online» 2018
  • Академик РАН спрогнозировал будущее доллара
Алексей Павлишак/ТАСС

Санкции «подрывают авторитет американского доллара как главной резервной валюты», — заявил в интервью журналу «Эксперт» академик Виктор Ивантер, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. — «Но завтра корона с доллара не упадет», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, как лучше распорядиться золотовалютными резервами, которые по международным критериям являются избыточными, Виктор Ивантер предложил использовать их «для кредитования зарубежных покупателей сложных, высокотехнологичных товаров отечественного производства», как это делают внешнеторговые партнеры РФ, которые «активно и щедро кредитуют покупателей», то есть российских импортеров.

На эти цели, считает он, можно было направить 50 млрд долларов, «тем более что институты финансовой и нефинансовой поддержки экспорта государством уже созданы». ЗВР РФ составляют примерно 450 млрд долл.

По словам научного руководителя ИПН РАН, мир постепенно будет двигаться в направлении мультивалютной резервной системы, но американцы этому «будут страшно сопротивляться».

Что при этом не нужно делать с валютой, угрожает ли что-то России и при чем тут пенсионная реформачитайте в интервью «Публицистика вместо действий»

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