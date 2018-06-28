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Москва, 28.06.2018

Датские учёные нашли способ останавливать развитие рака мозга

«Expert Online» 2018

Датские ученые в ходе научных исследований нашли способ останавливать развитие рака мозга.

Специалисты Университета Дьюка создали непатогенную модификацию полиовируса, который вводили непосредственно в опухоль с помощью тонкой трубки. При этом они установили, что модифицированный вирус способствует некрозу злокачественных клеток, не поражая при этом здоровые, передаёт Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что исследователи опробовали свой новый метод лечения на 61 пациенте. Каждый пятый из них, прошедший эту терапию, смог затем прожить ещё более 3-х лет. В другой группе, где лечение проводилось стандартными методами, результаты были значительно хуже.

Ранее сообщалось, что учёные Архангельского Северного федерального университета (САФУ) выяснили, какие вещества могут бороться с раком. Согласно результатам исследования, которое проводилось в центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», победить онкологические заболевания можно при помощи берёзовой коры, точнее веществ, содержащихся в ней.

В свою очередь исследователи одного из американских университетов установили, что последовательное нагревание и замораживание (термальная абляция) помогают уничтожать раковые клетки поджелудочной железы.

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