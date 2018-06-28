Курс доллара взлетел после путаных заявлений Белого дома

Курс доллара резко вырос после того, как Белый дом предоставил новую пищу для размышлений трейдерам относительно своих планов по торговым ограничениям. Заявления президента США и представителей его аднимстрации в среду были весьма противоречивыми. Вместе с тем, рынки посчитали, что подход Белого дома будет более сдержанным в сравнении с введением прямых ограничений для инвестиций из Китая. Индекс доллара подскочил на 0,65% до 95,25 в среду и стабилизировался на этом уровне в четверг.

В среду Дональд Трамп заявил, что собирается усилить процесс контроля над зарубежными инвестициями, направленного на предотвращение кражи ключевых американских технологий. Также Трамп призвал конгресс как можно скорее принять законодательство об оценке рисков иностранных инвестиций (FIRRMA), предупредив, что в противном случае его администрация сама примет необходимые меры.

Между тем, после комментариев Трампа министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что США могут помешать американским компаниям создавать совместные предприятия за рубежом, в том числе в Китае, если эти СП будут заниматься передачей важнейших технологий. А советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что позиция Трампа не стала более мягкой по Китаю. Другой чиновник Белого дома Питер Наварро выступил за прямые ограницения в отношении инвестиций Китая.

Курсу рубля пока удается держаться в стороне от волнений на глобальных валютных рынках, опираясь на дорожающую нефть. В четверг рубль попробует отыграть в свою пользу ожидающиеся новости о договоренностях между Россией и США о встрече на высшем уровне.

Курс доллара на отурытии четверга рос на 9 копеек — до 63,32 рубля, курс евро снижался на 5 копеек — до 73,06 рубля.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 июня 2018 поднялся на 35 копеек по сравнению с показателем среды и составил 63,13 руб., курс евро на сегодня вырос на 20 копеек - до 73,6038 рубля.