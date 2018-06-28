Два туристических курорта мира готовятся запретить селфи

Два туристических курорта мира Гоа и Индия готовятся законодательно запретить селфи. Власти этих стран приступили к утверждению соответствующих постановлений и законопроектов, ограничивающих туристов в съемках. Уже запрещено делать фото самого себя на 24 пляжах этих курортных регионов мира.

Законодатели объясняют это заботой о безопасности туристов. Так, в Индии утонули три человека, которые не заметили опасного приближения высокой волны, поскольку были заняты селфи.

Пляжи Гоа украшают красные флаги, которые говорят о запрете на селфи, во время сезона муссонов. В ближайших планах властей сделать инструкцию для отдыхающих, что нельзя делать во время посещения пляжей Гоа и разместить на ней контакты экстренных служб.

Напомним, на Гавайях уже можно получить до года тюрьмы за неисполнение требований властей не снимать самого себя на фоне извергающегося вулкана. Правило появилось после инцидента с туристами, которые в стремлении сделать фото с извергающимся вулканом Килауеэа, проникли за ограждения и некоторые из них получили травмы от попадания лавовых брызг.