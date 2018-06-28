Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.06.2018

Два туристических курорта мира готовятся запретить селфи

«Expert Online» 2018

Два туристических курорта мира Гоа и Индия готовятся законодательно запретить селфи. Власти этих стран приступили к утверждению соответствующих постановлений и законопроектов, ограничивающих туристов в съемках. Уже запрещено делать фото самого себя на 24 пляжах этих курортных регионов мира.

Законодатели объясняют это заботой о безопасности туристов. Так, в Индии утонули три человека, которые не заметили опасного приближения высокой волны, поскольку были заняты селфи.

Пляжи Гоа украшают красные флаги, которые говорят о запрете на селфи, во время сезона муссонов. В ближайших планах властей сделать инструкцию для отдыхающих, что нельзя делать во время посещения пляжей Гоа и разместить на ней контакты экстренных служб.

Напомним, на Гавайях уже можно получить до года тюрьмы за неисполнение требований властей не снимать самого себя на фоне извергающегося вулкана. Правило появилось после инцидента с туристами, которые в стремлении сделать фото с извергающимся вулканом Килауеэа, проникли за ограждения и некоторые из них получили травмы от попадания лавовых брызг.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
      Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
    3. Курс доллара: от опасений к панике
      Курс доллара: от опасений к панике