Эксперты выяснили, какой вид транспорта предпочитают россияне для путешествий

Большинство россиян предпочитают путешествовать на расстояния свыше 1000 километров на самолетах, и только каждый пятый пассажир выбирает поезд, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Портал изучил статистику ж/д отправлений и авиаперелетов по России с начала года. При исследовании учитывались только направления, по которым можно проехать и поездом, и самолетом.

Рейтинг маршрутов с предпочтением поезда возглавляет маршрут Санкт-Петербург – Белгород. По железной дороге в этом направлении отправится 87 % россиян. Остальные 13% предпочитают перелет. Обратную дорогу Белгород – Санкт-Петербург на поезде выбирает также большинство – 85%, оставшиеся 15% предпочитают вернуться воздушным путем. Выбирает поезд и большинство россиян, отправляющихся из Саратова в Санкт-Петербург и обратно, (едут на поезде 84% и 81% пассажиров соответственно).

Рейтинг маршрутов с предпочтением самолетов возглавляет путешествие из Москвы в Минеральные Воды и обратно. Более 95% наших соотечественников будут добираться до популярного курорта самолетом. На второй строчке Краснодар — Москва, перелет выбирают 92% путешественников.

Аналитики отмечают, что по направлениям, по которым ходят поезда и летают самолеты, цены на поезда ниже, чем по маршрутам, куда возможно добраться одним видом транспорта.

Так в России средняя цена билета на поезд составляет 4,7 тысячи рублей, а полет на самолете обойдется в 9,4 тысячи (в одну сторону). Для маршрутов, где пассажиры предпочитают авиаперелеты, цены примерно одинаковые на поезд и на самолет.