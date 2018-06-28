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Москва, 28.06.2018

Франция сняла все обвинения с российского сенатора Керимова

«Expert Online» 2018

Французские власти сняли все обвинения с российского сенатора Сулеймана Керимова.

Уже в самое ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог, после чего он сможет беспрепятственно покинуть страну, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова власти Франции обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро при покупке элитной недвижимости. После того, как в конце 2017 года он был задержан, Керимов внёс залог в размере 40 млн долл. и находился под подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы.

Однако по разрешению властей Франции Керимов несколько раз ездил в Россию. При этом всё это время россиянин все обвинения в свой адрес категорически отрицал.

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