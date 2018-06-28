Газопровод «Северный поток-2» могут проложить в обход Дании

Пол Коркоран – финансовый директор Nord Stream 2 AG – заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть начато до получения разрешения от Дании.

По его словам, уже ведутся подготовительные работы на береговой части и на дне, передаёт «Газета.Ru».

«Мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», – подчеркнул Коркоран.

Он также добавил, что если власти Дании всё-таки не одобрят прокладку газопровода через свои территориальные воды, то компании придется изменить маршрут «Северного потока -2».

При этом, как уверяет Коркоран, изменение маршрута газопровода не сильно скажется на стоимости проекта.

Ранее сообщалось, что «Северный поток-2» встретил сопротивление властей Дании. Как заявил накануне премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, они намерены задержать строительство газопровода.

В частности, в парламент уже внесены соответствующие законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта.