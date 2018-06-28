«Газпрому» – 25: пора меняться

Завтра Газпром проводит годовое собрание акционеров, на котором менеджмент традиционно подведёт итоги ещё одного года. Этот год у компании юбилейный, ни много ни мало, а бывший государственный газовый концерн, а ныне публичное акционерное общество «Газпром» отмечает четверть века своего существования. Срок весьма солидный, и в такой юбилей не грех оглянуться назад и подвести итоги за более длительный срок. Чего добился газовый гигант, один из крупнейших российских государственных холдингов? Довольны ли инвесторы, вложившие свои средства в акции Газпрома? У инвесторов накопилось много вопросов.

Главный индикатор счастья любого инвестора, отражающий настроения на рынке, а также отношение инвесторов к эмитенту – это его капитализация. Она же суть есть объективное мерило эффективности работы компании. Газпрому, увы, похвастать нечем – капитализация компании упала в семь раз за последние десять лет. Даже с начала текущего года акции Газпрома в долларах подешевели на 2%, в то время как бумаги Роснефти прибавили 23%, а ЛУКОЙЛа – 17%. Очевидно, рынок не сильно воодушевлен перформансом газового гиганта.

Почему же?

Первое, и главное, разочарование инвесторов – это дивиденды «Газпрома». За последние несколько лет практически не осталось российских госкомпаний, которым удалось отбиться от требований Минфина по обязательной дивидендной политике, подразумевающей выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО. Газпром, пожалуй, единственная оставшаяся «священная корова», которая успешно обходит это дивидендное требование, ежегодно выплачивая лишь четверть своей чистой прибыли. Хуже того, дивиденды Газпрома весьма тяжело предсказывать. Для акционеров Газпрома размер дивидендов зачастую вопрос-загадка, ответ на который они получают только в мае.

Газпром в последние годы резко усилил фокусировку на экспортные рынки в ущерб внутреннему рынку. Если ранее интерес к экспорту Газпром объяснял существенной премией экспортной цены нетбэк (т.е. цены в Европе за минусом экспортной пошлины и стоимости транспортировки) к внутреннему тарифу, то теперь разница не такая большая, и внутренний рынок газа, по сути, ничем не хуже внешнего. Однако Газпром устойчиво сокращал свою долю на внутреннем рынке - с 63% в 2016 г до менее половины на текущий момент (без учета закупаемого газа). Столь выраженный акцент на экспортный рынок не может не вызывать вопросы и у государства – сегодня Россия, обладающая крупнейшими в мире высококачественными запасами природного газа, сильно отстает от европейских стран с точки зрения газификации своих регионов. Европа, которая покупает газ, в том числе и в России, газифицирована в среднем на 90%, в то время как Россия – только на 68%, и за последний год эта цифра выросла только на 1 процентный пункт.

Кроме того, Газпром сильно увлекается капитальными затратами, у него большая инвестпрограмма, которая растет год от года. В 2017 году мы узнали, что в 2018-2019 гг. Газпрому предстоит очередная пиковая инвестпрограмма. В основном, Газпром направляет инвестиции на экспортные газопроводные проекты и развитие новой ресурсной базы, ориентированной опять же исключительно на экспорт – Чаяндинское месторождение, газ с которого должен пойти по трубе «Сила Сибири» в Китай. Более того, далеко не факт, что история с капитальными затратами закончится в 2019 году, учитывая, что у Газпрома припасены ещё козыри в рукаве в виде новых инвестпроектов – Балтийские ГПЗ и СПГ, Сила Сибири-2, Владивосток СПГ, расширение СПГ-завода на проекте Сахалин-2.

Также Газпром сильно отстает в плане сжиженного природного газа. Газовый холдтнг, обладая прекрасной ресурсной базой, в сфере СПГ никуда не продвинулся. Шли разговоры о третьей очереди производства СПГ на Сахалине, о проекте Балтийский СПГ, Владивосток СПГ, но всё это пока осталось лишь на уровне разговоров, серьезных подвижек в этом плане нет. Компания всячески позиционирует себя как глобального игрока, ориентируется на экспортный рынок, но на рынке СПГ представлена очень слабо. Поскольку газовый рынок глобализируется, будущее именно за сжиженным газом – в силу того, что СПГ можно поставлять куда угодно, потребление растет (в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке), игроки больше не привязаны к трубам. Сегодня проекты СПГ в России успешно реализует (а не только говорит) Новатэк как независимый производитель газа, но не Газпром.

Есть ли у Газпрома плюсы и возможность увеличить свою стоимость? Разумеется, есть.

Газпром за последние несколько лет достаточно успешно нарастил свое присутствие на европейском рынке. И во многом причиной тому явилась разумная и продуманная маркетинговая политика. Если раньше компания предпочитала жесткий подход к клиентам с контрактами take-or-pay и привязкой к нефтяным ценам, то в последние несколько лет холдинг модифицировал свою ценовую политику. Теперь больше используется спотовая составляющая, на которой так сильно настаивали европейские потребители газа. В результате такой политики, доля Газпрома на рынках Европы выросла значительно с 27% (2011 г.) до 35% (2017 г.). Но как быть с внутренним рынком и нерентабельными масштабными стройками? Как быть с отрицательным свободным денежным потоком и падающей прибылью?

Рецепт успеха «Газпрома» совсем несложен. Для того чтобы продемонстрировать хорошие результаты, нужно лишь несколько компонент. Во-первых, взвешенная инвестиционная политика, ориентированная, в большей степени, на экономику и создание акционерной стоимости. Во-вторых, разумная и четко определенная дивидендная политика, оставляющая как можно меньше недомолвок и возможностей для маневра со стороны менеджмента. В-третьих, улучшение корпоративного управления, в особенности в том, что касается диалога с инвестиционным сообществом. Мы по-прежнему уверены, что акции Газпрома сильно недооценены рынком, и в случае отмеченных позитивных изменений, рынок оценит их по достоинству. Сегодня акции Газпрома стоят $2.19, а ведь до кризиса Lehman Brothers они стоили $10-13. Я бы купил - в надежде на перемены.