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Москва, 28.06.2018

Испанские болельщики не могут себе позволить посетить матч с Россией из-за высоких цен

«Expert Online» 2018

Сборная Испании рискует получить минимальную поддержку от футбольных болельщиков своей страны на матче с Россией из-за билетной дороговизны. Отмечается, что фанаты просто не могут позволить себе купить билеты на стадион из-за их высокой стоимости. Об этом рассказала глава туристической организации VisitRussia в Испании, Португалии и Латинской Америке Марлен Родригез.

Директор фирмы подтвердила, что они получают много звонков с вопросами о посещении матча, но «отказываются ехать, как только слышат сумму». На данный момент самый дешевый билет на матч Испания-Россия стоит около 1,1 тысячи долларов. Сумма не включает перелет и проживание в Москве.  

«Говорят, что если бы вся поездка стоила тысячу евро, то сразу поехали, но такую дорогую поездку почти никто не может себе позволить», — рассказывает Родригес, которая при этом утверждает, что даже эти билеты скоро закончатся.

Напомним, матч 1/8 финала между Россией и Испанией пройдет 1 июля на стадионе Лужники в Москве. 

 

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