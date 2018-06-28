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Москва, 28.06.2018

Меркель пошла в атаку на США

«Expert Online» 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что введенные США пошлины на сталь и алюминий являются противозаконными.

По её словам, ФРГ хотела бы продолжать переговоры по данному вопросу. При этом она подчеркнула, что пока не знает, каким образом Германия вступит в эти переговоры, передаёт РИА Новости.

«Это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны», – резюмировала Меркель.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп пригрозил странам, которые не хотят отказаться от торговых барьеров и пошлин, жёсткими мерами в области торговли со стороны США.

Напомним, в конце марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). В ответ на это с 22 июня ЕС ввёл пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 2,8 млрд евро. Эти меры распространяются на сталь, алюминий и сельскохозяйственные товары. При этом в Брюсселе пообещали, что Евросоюза отменит пошлины после соответствующих шагов со стороны Белого дома.

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