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Москва, 28.06.2018

Составлен ТОП-5 самых популярных российских курортов с минеральными водами

«Expert Online» 2018
  • Курорты Минеральных вод
Well.ru

Курорты Минеральных вод

Лидером ТОП-5 самых популярных российских бальнеологических курортов с минеральными водами стал город Саки полуострова Крым. Далее следуют курорты Ставрополья и Кубани.

Как свидетельствуют итоги рейтинга сервиса Tvil.ru, составленного  по информации о бронировании жилья в частном секторе с 1 июля по 31 августа 2018 года, в «горячий» сезон больше всего туристов, желающих попить настоящей минеральной воды, направится в крымский Саки. Проживание в этом городе обойдется 2000 рублей в сутки на семью. Второе место в рейтинге по популярности занял Кисловодск, где «в сезон» можно снять квартиру за 1460 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Пятигорск с суточной ценой 1490 рублей за жилье.

На четвертом месте оказались Ессентуки с самой высокой ценой за проживание. В сутки за проживание в этом российском городе семье придется отдать 2370 рублей. Замыкает ТОП-5 самых популярных курортов с минеральными водами Горячий Ключ, в котором за жилье просят в среднем 1850 рублей.

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