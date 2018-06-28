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Экономика
Москва, 28.06.2018

НДС обвалил макропрогноз

«Expert Online» 2018
  • Максим Орешкин и Антон Силуанов
Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Максим Орешкин и Антон Силуанов

Возможно, что утечка в СМИ тревожного прогноза является политическим ходом, дающим аргументы критикам позиции Министерства финансов

 

Шеф, все пропало!

Минэкономразвития направило на согласование в правительство и ведомства. на 2018 год новый вариант макроэкономического прогноза на 2018 год и на период до 2024 года. Практические все ожидаемые от российской экономики показатели в документе ухудшены, передает издание со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Фактически следующий год принесен в жертву будущему росту, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Прогноз по темпам повышения ВВП на 2018 год понижен до 1,9% (против 2,1% ранее), на 2019 год — до 1,4% (было 2,2%). Только в 2020 году Минэкономразвития ожидает рост экономики темпами выше 2%, в 2021 году — уже около 3% и лишь в дальнейшим выше 3%.

При этом «2019 год будет непростым с точки зрения адаптации и к изменившимся макроэкономическим условиям, и к решениям, принятым по повышению НДС, например», — отметил собеседник «Интерфакса». И это даже несмотря на то, что МЭР повысило прогноз по цене на нефть на 2018 год до 69,3 долларов за баррель с 61,4 в апрельском варианте прогноза. На 2019 год предложено заложить 63,4 долл. за баррель.

Ниже ожиданий будут инвестиции в экономику: в этом году МЭР ожидает их роста на 3,5% вместо 4,8%. Прогноз на 2019 год урезан с 5,6% до 3,1%. Промышленное производство вырастет на 1,7% вместо 2,5% (в апрельской версии). Инфляция повысится до 2,9-3,1% к концу года (с текущих 2,2%), а к середине 2019-го достигнет 4,5%. Рубль к доллару понижен с 58,6 до 61 рубля на текущий год и с 58,8 до 62 рублей — на 2019-й.

«Минэкономразвития прогнозирует замедление экономического роста в следующем году до 1,4%. Это связано с повышением НДС и структурной перестройкой экономики, соответствующей реакцией, которая Центральным банком была озвучена, — здесь все учтено», — сообщил источник. Отмечается, что добавят, негатива и торговые войны в мировой экономике с подачи США.

 

За плохой новостью должна следовать хорошая

Рост налоговой нагрузки в период околонулевого экономического роста не может привести к иным последствиям, кроме еще большего замедления роста экономики, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Рост НДС на 2 процентных пункта с точки зрения математики, конечно, приводит к повышению цен на 1.1-1.2%, но с точки зрения реальной экономики всегда обладает кумулятивным эффектом, говорит он, так как НДС в цепочке поставок платится несколько раз, следовательно, цены вырастут не на добавочные 1.2%, а на 3-4%.

Тем более что ритейл и другие сферы, перестраховываясь, будет закладывать в цены не только рост НДС но и еще несколько процентов просто для повышения рентабельности, на волне общего ажиотажа, под предлогом роста налоговой нагрузки. В таких условиях, мы получим замедление всех секторов экономики, как белого, так и серого, поскольку НДС очень легко взимается и взыскивается, а внедрение электронных касс еще больше упростило этот процесс.

С его точки зрения, социальные проекты, на которые якобы предполагается направить полученные от повышения НДС деньги, экономического роста не принесут. Это будут, в лучшем случае, просто деньги, временно и не намного поднимающие уровень жизни в стране, но уровень жизни сам себя не воспроизводит, он всегда снижается, как только средства государства перестают тратиться. 

По общему правилу, добавляет, в свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, за плохой новостью должна следовать хорошая. Плохих новостей в макроэкономическом прогнозе хоть отбавляй, наверное, поэтому в отсутствие позитива в среднесрочной перспективе в роли хорошей новости выступает абстрактное «прекрасное далёко». Вопрос заключается лишь в том, а с какой-такой стати оно должно наступить с учетом всего того негатива, который содержит в себе прогноз?

Начнем с «мелочей», поясняет эксперт. Еще на днях Минфин уверял, что повышение ставки НДС продет безболезненно для экономики и розницы, а потребители и вовсе его не заметят, поскольку никакой существенной разницы между 18% и 20% нет. Оказывается — есть, и эта разница уже оценивается Минэком в 0,2% и 0,6% потери прироста экономики в 2018 и 2019 годах соответственно. И это не говоря о разгоне инфляции, который в свою очередь приведет к замедлению роста реальных доходов в текущем году и фактическому отсутствию этого самого роста в следующем (всего 1%). Если продолжить эту цепочку, то как следствие, снижение доходов приведет к дальнейшему сворачиванию розницы, снижению темпов роста промышленного производства, сокращению объемов импорта...

В общем, продолжает Александр Шустов, как выяснилось, незаметно для экономики повышение ставки НДС не пройдет и чего оно принесет больше, вреда или пользы, если верить прогнозу Минэка, покажет только 2020 год, когда экономика внезапно оправится от нанесенного удара и развернется в сторону роста. К сожалению, причины этого разворота остаются достаточно размытыми.

Тут в целом стоит задуматься над тем, а какие вообще драйверы роста могут быть у российской экономики? «Я не думаю, что за два следующих года, при условии болевого шока от проведенной правительством "корректировки" системы налогообложения, частный сектор в отсутствие роста потребления и при условии сохраняющегося оттока иностранного капитала вдруг расправит плечи, и вопреки всему экономика станет независимой от экспорта нефти как никогда ранее», – полагает Александр Шустов. Этого почти наверняка не случится, и ключевым индикатором здоровья отечественной экономики останется цена на нефть.

 

Экономика и политика

Завершение налогового маневра, признает аналитик, конечно, позволит поднять объем поступлений от добывающего сектора, если верить кабмину, за 6 лет дополнительно 1,6 трлн рублей, а если верить Институту Гайдара — аж 4,4 трлн. Деньги немалые, но в целом, если бы не бюджетное правило и цена отсечки 40 долларов за баррель, сверхдоходы от экспорта, которые сейчас проносятся мимо казны прямиком на спецсчета казначейства, принесли бы куда больше и куда быстрее. Опыт текущего года показывает, что дорогая нефть не является индикатором роста экономики при условии, что правительство, по сути, в ручном режиме определяет, сколько именно нефтедолларов будет отправлено в экономику, а сколько - в кубышку.

Таким образом, заключает Александр Шустов, сколько будет стоить нефть на внешних рынках для бюджета, – не столь уж важно. Куда важнее, во сколько оценит нефть правительство, и как низко опустит цену отсечки. Прогноз Минэка свидетельствует как минимум о том, что и в текущем, и в следующем году, эта планка останется низкой, а вот в 2020 году, скорее всего, ее поднимут и в бюджет начнет поступать больше средств от добычи и экспорта ресурсов.

Можно добавить, что публикация тревожного про сути прогноза сама по себе еще является экономической реальностью, но может быть средством повлиять на эту реальность.  Вряд ли в ведомстве Максима Орешкина так уж довольны как повышением НДС, так и ценой отсечения по бюджетному правилу. Поэтому, заслуживает внимание и такое предположение, что подготовка и утечка прогноза — ход политический и направлен он на то, чтобы дать аргументы критикам позиции Минфина, который и является крепким сторонником сохранения на уровне 40 долл. за барр. «цены отсечения» нефятных доходов от госбюджета, и инициирует налоговые нововведения. Как бы то ни было, поскольку НДС как причина ожидаемого замедления роста в прогнозе назван прямо, ответ со стороны блока Антона Силуанова, скорее всего, вскоре прозвучит.

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