Россию возьмут в G7 без «Северного потока-2»

Администрация президента США Дональда Трампа не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Мы [США] активно вовлечены в усилия по убеждению европейских правительств и компаний в том, что усиление зависимости в области энергетики от России несовместимо с тем, чего мы пытаемся добиться, противодействуя России", - приводит слова Помпео ТАСС.

По словам Помпео, США "дали ясно понять, что нельзя позволить, чтобы у россиян [в случае реализации проекта "Северный поток - 2"] появилось еще больше возможностей по оказанию политического влияния не только на Германию, но и на всю Европу".

При этом американский дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп считает неизбежным будущее участие России в дискуссиях, затрагивающих глобальные вопросы внешней политики.



В ходе дискуссии один из сенаторов, Крис Мерфи, представляющий Демократическую партию, заявил, что члены конгресса и союзники США были удивлены заявлением Дональда Трампа о возможном возвращении России в G7, даже в случае, если минские договоренности не будут выполнены.



«Я думаю, что комментарии президента говорят сами за себя. Он глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий», — цитирует Помпео РБК.

Ранее в среду, после встречи российского президента Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, стало известно, что на будущей встрече российского и североамериканского лидеров помимо ситуаций на Украине и в Сирии будет обсуждаться вопрос о возвращении России в «Большую семерку».

