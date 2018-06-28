Путин объявил об индексации денежного довольствия военнослужащих

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что денежное довольствие военнослужащих будет индексироваться.

Кроме того, он подчеркнул, что помимо этого власти страны будут развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, офицеров и членов их семей, передаёт РИА Новости.

При этом президент РФ напомнил, что с 1 января 2018 года уже была проведена индексация денежного довольствия военнослужащих.

«В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена», – резюмировал российский лидер.