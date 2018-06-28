Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.06.2018

Путин объявил об индексации денежного довольствия военнослужащих

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что денежное довольствие военнослужащих будет индексироваться.

Кроме того, он подчеркнул, что помимо этого власти страны будут развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, офицеров и членов их семей, передаёт РИА Новости.

При этом президент РФ напомнил, что с 1 января 2018 года уже была проведена индексация денежного довольствия военнослужащих.

«В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена», – резюмировал российский лидер.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
      Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
    3. Курс доллара: от опасений к панике
      Курс доллара: от опасений к панике