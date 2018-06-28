Россияне определили специальности будущего для своих детей

Российские родители предпочли бы для своих детей специальности, связанные с IT, медициной и силовыми структурами, говорится в исследовании, которое проводилось Институтом прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС по результатам мониторинга эффективности школы.

«В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информационных технологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах, других силовых структурах», — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Сообщается, что в прошлом году выбор в пользу информационных технологий, как самой перспективной сферы, сделали 42,1% родителей школьников. За армию, полицию, силовые структуры выступили 38,8% российских родителей, медицину выбрали 38,5%.

Также в исследовании значится, что вырос интерес к инженерным специальностям. Так в 2017 году перспективными их сочли 32% родителей против 20,4% в 2016 году. Наряду с этой тенденцией отмечается падение интереса к специальностям из сферы экономики и юриспруденции. К наименее востребованным направлениям родители школьников отнесли науку, культуру, сферу услуг, торговлю, транспорт, а также образование.

Опрос также показал, что 89,4% родителей старшеклассников выступают за получение высшего образования их детьми.