Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.06.2018

Россияне определили специальности будущего для своих детей

«Expert Online» 2018

Российские родители предпочли бы для своих детей специальности, связанные с IT, медициной и силовыми структурами, говорится в исследовании, которое проводилось Институтом прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС по результатам мониторинга эффективности школы.

«В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информационных технологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах, других силовых структурах», — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Сообщается, что в прошлом году выбор в пользу информационных технологий, как самой перспективной сферы, сделали  42,1% родителей школьников. За армию, полицию, силовые структуры выступили 38,8% российских родителей, медицину выбрали 38,5%.

Также в исследовании значится, что вырос интерес к инженерным специальностям. Так в 2017 году перспективными их сочли 32% родителей против 20,4%  в 2016 году. Наряду с этой тенденцией отмечается падение интереса к специальностям из сферы экономики и юриспруденции. К наименее востребованным направлениям родители школьников отнесли науку, культуру, сферу услуг, торговлю, транспорт, а также образование.

Опрос также показал, что 89,4% родителей старшеклассников выступают за получение высшего образования их детьми.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара посыпался при первой возможности
      Курс доллара посыпался при первой возможности
    2. Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
      Выяснились причины дефицита Пенсионного фонда
    3. Курс доллара: от опасений к панике
      Курс доллара: от опасений к панике