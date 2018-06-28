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Москва, 28.06.2018

СМИ: итогом встречи Путина и Трампа может стать признание российского Крыма

«Expert Online» 2018

Итогом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа может стать признание американской стороной русского Крыма. Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что также могут быть достигнуты такие договоренности, как отказ США от участия в осенних учениях НАТО в Норвегии, что позволит бюджету Америки сэкономить значительные средства, и смягчение антироссийских санкций в ответ на прекращение огня на востоке Украины. Опасения вызывает также то, что Трамп может пойти на открытие военной базы в Польше за счет поляков, договорившись с ними на двухсторонней основе в обход НАТО.

Отмечается, что подобные планы двухсторонней встречи вызывают тревогу у британского правительства, которое открыто признает, что им невыгодно сокращение военного бюджета НАТО. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявляет, что подобные шаги могут привести к «экзистенциальному  кризису» в НАТО.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа намечена на 15 июля в Хельсинки. В ходе недавнего визита в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона обсуждался круг вопросов для саммита. В приоритетных значились вопросы двустороннего сотрудничества и международная ситуация.

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