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Москва, 28.06.2018

Стало известно место встречи Путина и Трампа

«Expert Online» 2018

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в Хельсинки, сообщает на своей странице в Twitter американский телеканал Fox News.

Кремль данную информацию пока не комментирует.  Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что официально о месте и времени встречи объявят в 15:00, 28 июня.

Принципиальная договоренность о встрече лидеров была достигнута в ходе недавнего визита помощника президента США Джона Болтона.

По заявлению помощника российского главы государства Владимира Ушакова, лидеры США и России «проведут вместе несколько часов в удобном месте в третьей стране». В темах для обсуждения значатся война в Сирии, ситуация на Украине контроль над ядерными вооружениями, ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, а также ряд двусторонних вопросов.

По словам Ушакова, после саммита ожидается совместное заявление президентов.

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