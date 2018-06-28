Ученые предрекают климатическую катастрофу в российской Арктике

Ученые из института морских исследований в норвежском Тромсе предсказали быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря, которая по их мнению, теряет признаки арктического климата и в скором времени может стать частью атлантической климатической системы. Выводы публикует научный журнал Natural Climate Change.

По словам специалистов, регион Баренцева моря разделен на две климатические зоны – холодный северный и более мягкий, находящийся под влиянием атлантических условий, южный. По наблюдениям ученых, холодные воды с каждым годом все больше отступают к северу из-за напора атлантических вод. Сокращается и поступление холодной пресной воды в море, что неизбежно ведет к потеплению в регионе.

Кроме того, согласно выводам ученых, уменьшение количества пресной воды в Баренцевом море привело к появлению «горячего пятна», которое губительно скажется на экосистеме Баренцева моря. Специалисты считают, что данный процесс необратим.