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Москва, 28.06.2018

В «Газпроме» сделали важное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Андрей Круглов – представитель «Газпрома» – заявил, что компания не ожидает увеличения стоимости проекта «Северный поток-2» в связи с последними заявлениями Дании.

По его мнению, если придется прокладывать газопровод в обход территориальных вод Дании, то на стоимости проекта это никак не отразится, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Пол Коркоран – финансовый директор Nord Stream 2 AG – заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» может быть начато до получения разрешения от Дании.

При этом он подчеркнул, что если власти Дании всё-таки не одобрят прокладку газопровода через свои территориальные воды, то компании придется изменить его маршрут.

Напомним, накануне стало известно, что «Северный поток-2» встретил сопротивление властей Дании. В частности, в парламент страны уже внесены соответствующие законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта.

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