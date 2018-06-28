В Госдуме предложили создать в России единый идентификатор личности

Анатолий Аксаков – глава комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку – заявил, что нашей стране нужен единый идентификатор личности человека.

По его мнению, данный идентификатор должен быть привязан ко всем документам, которые есть у человека, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что в настоящее время существует множество документов, которые надо предъявлять: паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, студенческий билет, СНИЛС.

Как считает депутат, это очень неудобно.

«Единый идентификатор будет удобен человеку, поскольку позволит в разных местах получить интересующие его услуги», – резюмировал Аксаков.

Ранее сообщалось, что России номер мобильного телефона могут законодательно приравнять к паспорту.