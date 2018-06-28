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Москва, 28.06.2018

В Кремле официально назвали дату и место встречи Путина и Трампа

«Expert Online» 2018

В Кремле официально подтвердили, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

Это будет первая полноформатная встреча президентов РФ и США, которая не будет связана с саммитами, передаёт пресс-служба Кремля.

Во время встречи главы государств обсудят текущее состояние российско-американских отношений и перспективы их развития. Также речь пойдет об актуальных вопросах международной повестки.

Ранее сообщалось, что по данным американского телеканала Fox News Путин и Трамп проведут переговоры на высшем уровне 16 июля в Хельсинки.

Напомним, принципиальная договоренность о встрече президентов РФ и США была достигнута в ходе визита в Москву помощника главы Белого дома Джона Болтона.

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