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Москва, 28.06.2018

В России номер мобильного телефона могут законодательно приравнять к паспорту

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время российские граждане возможно смогут подтверждать свою личность по номеру своего мобильного телефона.

Соответствующий законопроект изучила рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве РФ, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, члены рабочей группы положительно отнеслись к этой идее. В настоящее время законопроект отправлен на доработку. При этом отмечается, что область применения такого идентификатора «может быть ограничена» в ходе дальнейшего обсуждения инициативы.

Кроме того, источники газеты рассказали, что помимо номера мобильного телефона предлагается ввести и другие идентификаторы, такие как электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные.

Напомним, ещё в 2017 году в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Тогда подчёркивалось, что она не заменит обычные паспорта, однако может использоваться для идентификации в некоторых случаях.

Также в Кабмине обсуждали вопрос об электронных паспортах, которые могли бы полностью заменить привычный бумажный документ и имели бы больше функций.

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