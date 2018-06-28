Ядерная дружба

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о подписании с французами совместной Стратегии в области атомной энергетики.

Как заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью французской газете Le Figaro, его ведомство имеет тесные двусторонние связи с такими французскими корпорациями как EDF, Orano, Framatome и Schneider Electric. В целом, передает ТАСС со ссылкой на заявление чиновника, обе страны успешно развивают сотрудничество в ядерной сфере и уверены в хороших мировых перспективах этого сектора.

По словам Лихачева, «и Франция, и Россия верят в успешное будущее атомной отрасли». «В ходе визита в Санкт-Петербург в мае президента Франции Эмманюэля Макрона мы подписали с французским Комиссариатом по атомной энергии "Стратегический документ о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии", охватывающем большое число сфер», — напомнил Лихачев.

В частности, глава Росатома рассказал о работе совместного предприятия с французской машиностроительной корпорацией Alstom, производящего турбины как для российского рынка ядерного оборудования, так и для экспорта в другие страны, в частности, в Турцию, Финляндию и Венгрию. «Благодаря этим договорам объем контрактов с нашим французским партнером равен примерно 7 млрд евро. От каждого ядерного реактора, построенного Росатомом, доля для французского ядерного сектора составляет до 1 млрд евро, в частности, благодаря контрактам на поставку такого оборудования как турбины и системы их управления и контроля», — сообщил глава российской корпорации.

Алексей Лихачев также сообщил, что в среду с Electricity of France (EDF) был подписан меморандум о взаимопонимании в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. «Мы намерены осуществлять совместные разработки в сфере систем управления жизненным циклом оборудования, а также в сферах цифровизации и моделирования, аддитивных технологий, по ряду аспектов [разработки и создания] реакторов на быстрых нейтронах», — сказал он. Также, по его словам, Россия и Франция сотрудничают в разработке и испытаниях реакторов четвертого поколения.

Важно отметить, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что западные санкции сейчас стали иметь скорее номинальный, чем карающий характер для российской научной мысли и промышленности. А особую роль надо уделить отдельным соглашениям между компаниями, которые стали ответной реакцией на подписанный в ходе ПМЭФ меморандум: например компания «Техснабэкспорт» и Electricite de France SA (EDF) согласовали долгосрочные контракты на оказание услуг российской стороны в пользу французской по переработке регенерированного урана. Эти договоренности предусматривают переработку французского регенерированного материала.

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов также подчеркивает, что международный бизнес продолжает плотное сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, «не взирая на так называемые американские санкции». Заняв первые строчки в рейтингах по реализованным в жизнь проектам и разработкам в энергетической отрасли Старого света, Россия имеет все шансы и дальше находится во главе или как минимум рядом с европейскими энергетическими гигантами в силу уже сложившихся исторических реалий жизни.

Мы как работали в области мирного атома с Францией, Германией, Италией и другими европейскими странами, говорит аналитик, так скорее всего и будем продолжать работать над совместными проектами и не только в области ядерной энергетики и в целм мирного атома, есть ещё нефтегазовая отрасль и многие иные направления взаимовыгодного сотрудничества.