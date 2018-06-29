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Москва, 29.06.2018

Составлен ТОП-10 мировых курортов и городов, куда не стоит отправляться этим летом

«Expert Online» 2018
  • Составлен ТОП-10 мировых курортов и городов, куда не стоит отправляться этим летом
Из открытых источников

Аналитики назвали десять городов, где туристам совсем не рады. Рейтинг составлен  сервисом  Aviasales на основе количества посетителей по отношению к местному населению.

Лидером по недружелюбию к туристам стала Венеция, чье население насчитывает около 633 тысяч человек, и только в 2017 году туристический поток в это итальянское местечко составил 5,3 млн туристов. Из основных претензий к приезжающим жители города предъявляют выброс мусора, купание в каналах, езду на велосипедах без правил.

Второй в списке значится Барселона, где местных жителей не устраивает повсеместный рост цен на продукты и жилье. Также из минусов, которые несет в себе популярность среди туристов, значится рост уровня преступности.

И замыкает тройку лидеров самых недружелюбных городов Амстердам. Местных жителей не радует шум и мусор на улицах. С туристами здесь борются при помощи сборов, которые здесь самые высокие в Европе - 6% за каждую ночь пребывания в отеле.

В хорватском Дубровнике и греческой Санторини, которые заняли четвертое и пятое место рейтинга, турпоток ограничен 8 тысяч въезжающих в день.

На шестом месте Милан. Здесь туристам запретили использовать селфи-палки, а также не продают напитки в стеклянной таре. Под запретом и передвижные вагончики с едой.

А вот в расположившихся на седьмом и восьмом местах Ибице и Майорке для регулирования потока приезжих с мая этого года повышен туристический налог в два раза.

Девятая строчка рейтинга мировых мест, где туристов не ждут,  достается филиппинскому острову Боракай. Из-за большого количеств мусора, оставляемого туристами, остров пришлось закрыть с конца апреля на «генеральную уборку», которая продлится до октября.

Замыкает рейтинг государство в Южной Африке Ботсвана. Эта страна установила самые высокие цены на сафари-туры, а теперь еще подняла и туристический налог до 30 долларов.

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