Эксперты рассказали, как преступники похищают деньги у пользователей WhatsApp

Эксперты рассекретили новую мошенническую схему, позволяющую похищать деньги у пользователей мессенджера WhatsApp.

Как рассказали в пресс-службе компании ESET, для начала преступники обманным путем заставляют владельца подписаться на платные сервисы стоимостью $50 (более 3 тысяч рублей) в месяц.

Афера начинается с получения пользователем WhatsApp уведомления от человека из своего списка контактов, который рассказывает о возможности выиграть подарок в честь юбилея определенного бренда одежды или обуви с прикрепленной ссылкой на сайт компании. В адресной строке при этом заменен один из символов, а сама страница является лишь копией. Как только ничего неподозревающий человек переходит по ссылке, ему предлагают ответить на несколько вопросов, а также рассказать об акции друзьям и оформить «заявку на получение приза» стоимостью $1. После введения пользователем данных банковской карты с его счета списываются $50, а на его номер автоматически оформляется платная подписка.

Эксперты компании ESET призывают пользователей к бдительности и по возможности игнорировать ссылки, присланные в мессенджер из недостоверных источников.