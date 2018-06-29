Китай пустил в ход тайное оружие против США

В ходе предвыборной кампании и в первые месяцы президентства Дональд Трамп неоднократно называл Китай «валютным манипулятором» и угрожал его за это наказать. Для начала необходимо официально обвинить Пекин в манипуляциях с юанем, который, кстати, до сих пор свободно не торгуется, как, скажем доллар США или иена. Речь идет об искусственной девальвации китайской валюты как средства торговых отношений, благодаря чему китайские компании получают преимущество над иностранными конкурентами. Однако Вашингтон трижды отказывался предъявлять Поднебесной официальное обвинение. Сейчас, не исключено, в Пекине решили, что раз уж его так много обвиняли в манипуляциях валютой, то почему бы на самом деле не прибегнуть к этому формально тайному, но с другой стороны, всем известному оружию в торговой войне, которую фактически ведут две крупнейшие экономики планеты.

В среду юань обновил годовой минимум по отношению к американскому доллару. Произошло это сразу после очередной угрозы Вашингтона, причем, угрозы, на этот раз действительно очень опасной. Белый дом пригрозил наложить тарифы почти на все китайские товары, ввозимые в Америку. Ответить адекватно на этот шаг, что до сих пор делает Пекин – отвечает ударом на удар, КНР не сможет.

Рекордное падение юаня, однако, вызвало сомнения в способности Пекина отражать угрозы со стороны Америки при помощи манипуляций валютой. В пятницу за 1 доллар давали 6,62 юаня. За последние три месяца китайская валюта подешевела по отношению к доллару на 6%. Падение началось в марте, когда президент Трамп объявил о планах наказать Китай за несправедливую конкуренцию в торговле. Известно, что слабая валюта подстегивает экспорт.

Девальвация юаня произошла через считанные дни после того, как китайский центробанк People's Bank of China сократил минимальный размер резервных фондов для банков. Ожидается, что эта мера повысит объем ликвидности в китайской финансовой системе на 108 млрд долларов.

В этом году центробанк КНР уже третий раз снижает норматив обязательного резервирования для банков. Специалисты ожидают дальнейшего его понижения по мере роста напряженности в торговле между КНР и США.

В апреле администрация Трампа несмотря на неоднократные обещания третий раз отказалась обвинять Китай в манипуляциях валютой. Минфин выпустил первый в этом году полугодичный отчет о валютной политике главных торговых партнеров Америки. Особое внимание чиновники уделяют поискам следов манипуляций валютой. В последнем отчете говорится, что у Китая есть профицит текущего счета в торговле с США. Однако авторы отчета 2018 г. подчеркнули, что открыто, по крайней мере, Пекин в ситуацию на валютном рынке не вмешивался.

Тем не менее, в Минфине США держат КНР в «мониторинговом списке». Страны, попавшие в этот черный список, рискуют оказаться под санкциями при соблюдении следующих условий:

1. Иметь большой профицит в торговле с США

2. Иметь «материальный» профицит текущего счета в торговле с США

3. Неоднократно в одностороннем порядке вмешиваться в деятельность валютных рынков.

Девальвация валюты – средство эффективное, но обоюдоострое и потому опасное как для того, против кого она применяется, так и для того, кто ее применяет. Она угрожает спровоцировать бегство капиталов из Китая, как это было уже в августе 2015 года. Кроме этого, девальвация несомненно еще больше обострит отношения с президентом Трампом, злить которого Пекину в данной ситуации явно ни к чему. Это значит, что Пекину следует применять тайное-явное валютное оружие крайне осторожно.