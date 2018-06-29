Legrand и AUVIX объявляют о новом этапе сотрудничества

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, и компания AUVIX, крупнейший российский проектный дистрибьютор мультимедийных и телекоммуникационных технологий, объявили о начале сотрудничества в области поставки комплексных интегрированных решений для улучшения качества жизни и комфорта пользователей.

Сотрудничество между компаниями стало закономерным после приобретения Группой Legrand холдинга Milestone AV Technologies, российским дистрибьютором которого является компания AUVIX. 28 июня 2018 года представители обеих компаний поделились планами развития сотрудничества на совместном мероприятии.

В рамках партнерского соглашения AUVIX расширит свой ассортимент продукцией Legrand, предназначенной для организации цифровой инфраструктуры зданий, включая источники бесперебойного питания, структурированные кабельные системы, аудио и видео оборудование серии C2G, элементы автоматизации зданий, а также оборудование и решения для рабочих мест. В свою очередь, Группа Legrand направит усилия на укрепление своих позиций на рынках мультимедийных решений в России и Европе.

Широкая линейка мультимедийного и телекоммуникационного оборудования AUVIX и богатый опыт Группы Legrand в сфере решений для информационных систем зданий помогут расширить клиентские сегменты компаний и реализовать совместные проекты по созданию комплексных интегрированных систем.

«Группа Legrand видит большой потенциал в развитии и создании совместных интегрированных проектов с AUVIX, так как в первую очередь, это позволит нам не только удовлетворить потребности наших клиентов, но и значительно расширить нашу аудиторию. Помимо этого, мы сможем предложить больше интересных комплексных решений для заказчиков», – прокомментировал Павел Баранник, заместитель генерального директора Legrand Россия и СНГ.

«Данное сотрудничество открывает для нас новые возможности, – отмечает Евгений Овчинников, вице-президент компании AUVIX. – Благодаря широкому портфелю решений Legrand, предназначенных для организации и трансформации инфраструктуры зданий, мы сможем расширить предложение по комплексным решениям, как для интеграторов, так и инжиниринговых компаний и проектных организаций. Это позволит нашим клиентам реализовывать более изящные решения вследствие изменения подхода к проектам».