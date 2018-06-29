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Москва, 29.06.2018

Миллер рассказал, когда начнётся укладка морского участка «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома» – заявил, что укладка морского участка газопровода «Северный поток-2» начнётся строго по графику.

По его словам, произойдёт это уже этим летом, передаёт РИА Новости.

«Да, есть вопрос по выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса», – подчеркнул Миллер, добавив, что разрешения по строительству и эксплуатации газопровода уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 

Ранее сообщалось, что в Минэкономики Германии заявили, что ведомство получило письмо из Вашингтона с гарантиями о нераспространении санкций на газопроводы с российским участием. Таким образом, США фактически оказываются от борьбы против «Северного потока-2».

Напомним, накануне Андрей Круглов – представитель «Газпрома» – отметил, что компания не ожидает увеличения стоимости проекта «Северный поток-2» в связи с последними заявлениями Дании, которая пока категорически против прокладки газопровода через свои территориальные воды.

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