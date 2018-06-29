Мировые цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на «черное золото» показывают в конце недели отрицательную динамику. Как свидетельствуют данные с мировых бирж, в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,33%, достигнув показателя $73,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе потеряли 0,10% и теперь стоят $77,77 за баррель.

Также отмечается, что просел и официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, 29 июня. Европейская валюта потеряла 51,54 коп. и стоит 73,08 руб., курс доллара увеличился на 15,51 коп., до 63,29 руб. Это следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 14,67 коп., составив 67,69 руб. Показатели рассчитаны по официальным курсам на 29 июня.