Музыкальные эксперты назвали лучшую песню XXI века

Музыкальные эксперты журнала Rolling Stone составили ТОП-100 лучших песен «С начала века — и до сих пор», призванный собрать лучшее, что произвела музыкальная индустрия с начала 2000-х годов.

Первое место в этом рейтинге досталось известной певице Бейонсе c песней Crazy in Love с альбома 2003 года Dangerously in Love.



Второе место у композиции Paper Planes британской певицы M.I.A. Почётное третье место в рейтинге лучше песен XXI века у группы The White Stripes с композицией Seven Nation Army.



Кроме лидирующей тройки в ТОП-10 также вошли композиции Hey Ya! дуэта Outkast, 99 Problems рэпера Джея Зи, Maps группы из США Yeah Yeah Yeahs, Runaway Канье Уэста, Rolling in the Deep певицы Адель, Royals певицы Лорд и Last Nite группы The Strokes.