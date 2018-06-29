На бизнес-форуме выступили ведущие генеральные директора России

20-21 июня в Vegas City Hall прошел Synergy Management Forum, который собрал собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей компаний. Участникам дали рабочие тактики и стратегические инструменты для управления командой, а также им рассказали о том, как руководить корпорациями и достигать впечатляющих финансовых результатов.

В течение двух дней перед участниками выступили руководители более двадцати крупнейших и самых успешных в своих отраслях компаний: Хамзат Хазбулатов, президент MacDonald’s в России и Восточной Европе; Екатерина Петелина, генеральный директор VISA в России; Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Walt Disney Company СНГ, и другие.

Генеральный директор компании КРОК, Борис Бобровников в своем выступлении рассказал о трансформации как поиске новых возможностей: «Мир и рынок очень быстро меняются. И всё теперь нужно делать быстро: ориентироваться, анализировать, адаптироваться и внедрять. К примеру, в нашей компании не рассматривают проекты, которые будут окупаться дольше, чем 12 месяцев», – отметил, в частности, Бобровников.

Борис Нуралиев, основатель компании 1С предоставлено пресс-службой

Первый заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян подчеркнул, что российскому бизнесу необходимо срочно учиться применению современных инструментов продвижения: «Проблема современного российского бизнеса заключается в том, что мало у кого есть хотя бы маркетинговые задачи и статьи расходов для этой области. Корпорации и стартапы – два абсолютно разных мира. Но у нас есть колоссальная взаимная потребность друг в друге. И в нашем объединении - залог успеха».

предоставлено пресс-службой

Форум завершился выступлением исполнительного директора Университета «Синергия» Вадима Лобова, который рассказал об опыте проведения Synergy Global Forum в Нью-Йорке – первого за всю историю международного образовательного форума, проведенного в Соединенных Штатах российским ВУЗом.

Генеральный директор VISA в России предоставлено пресс-службой

Исполнительный директор Университета Синергия Вадим Лобов предоставлено пресс-службой

Напомним, что в 2017 году в Madison Square Garden на Synergy Global Forum, проведенным Университетом и Школой Бизнеса «Синергия», выступили Джордан Белфорт (легендарный "Волк с Уолл-Стрит"), Джимми Уэйлса (основатель ресурса "Википедия"), актриса Робин Райт ("Карточный домик"), боксер Майк Тайсон, и другие спикеры мирового уровня.

Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Уолт Дисней Компани СНГ предоставлено пресс-службой

Хамзат Хасбулатов, председатель совета директоров Макдоналдс в России предоставлено пресс-службой

Также на Synergy Management Forum были обсуждены бизнес-тренды ближайшего будущего, новые диджитал-инструменты, вопросы информационной безопасности и возможности построения стратегии в условиях неопределенности.

Многие выступления были посвящены темам управления командой: конфликту поколений в российских интернет-компаниях, поиску талантливых сотрудников, распределению ролей в коллективе, эффективной организации удаленной работы.

Организатор мероприятия – Университет и Школа Бизнеса «Синергия».