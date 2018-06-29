Пятна на испанском солнце

Непредсказуемость – такова главная характеристика чемпионата мира-2018. В России нынешним летом нельзя быть до конца уверенным в исходе игры. В добавленное судьей время все может перемениться. Были в групповой стадии и другие важные спортивные нюансы.

Групповой турнир чемпионата мира по футболу завершен. Домой, как им и положено, отправилась половина участников, но кто именно составил эту половину? «Эксперт onlain» верно назвал 12 участников плей-офф из 16, но несмотря на тренд, о котором ниже, «немецкую машину», проезжающую мимо 1/8, предугадать было сложно, как и сильных хорватов. Среди «вылетевших» оказались и завоевавшие симпатии болельщиков сборные Сербии, Сенегала, Ирана, Перу. Несмотря на понесенные потери, все сходятся во мнении – праздник удается. Важно и то, что Россия осталась в гонке за золотым Кубком мира ФИФА.

Российский взлет. Хозяева чемпионатов мира стабильно выходят в стадию плей-офф (за исключением ЮАР в 2010-м). Однако российское достижение ценно тем, что заставило поверить в скрытый в нашей команде потенциал. Результаты товарищеских игр в предшествующие чемпионату годы сильно разочаровали. Теперь же страна робко верит в возможность чуда. Сомнения остаются, поскольку такого успеха в истории отечественного футбола еще не было: после 1986 года сборная вообще не выходила из группы.

Крах действующих чемпионов. В отличие от России Германия покинула турнир, не дожидаясь плей-офф. Подтвердив еще один тренд – владельцы Кубка мира проваливают очередной чемпионат. Так было с Францией в 2002-м, Италией в 2010-м, наконец, Испанией в 2014-м. Немцам нечего было предложить соперникам, их игра была безликой и непохожей на себя. Абсолютно логичное завершение летней кампании.

Отсутствие пиетета. На гнущихся коленках никто уже не выходит на матч даже с явным фаворитом. Это показали не только игры Мексики и Южной Кореи с Германией, но и поединки Ирана с Португалией, Марокко с Испанией, Исландии с Аргентиной. «Маленькие» футбольные страны стремятся победить за счет запредельной самоотдачи и волевых усилий. Не всегда получается, но зрителю такая страсть по нраву.

Неудача африканцев. Ни одна команда Черного континента не вышла в стадию плей-офф, хотя предпосылки для этого были. Такое произошло впервые с 1982 года и, похоже, вызвано увеличивающимся разрывом между развитыми футбольными державами и остальным миром. И неважно, что многие игроки континента играют в ведущих клубах, а с командами работают европейские или южноафриканские специалисты.

Противоречивость VAR. Система определения спорных моментов оказалась не столь эффективной, как хотелось бы. Некоторые нарушения она, действительно, выявила, другие так и остались за кадром. Если арбитр не хочет пользоваться видеоповтором, он и не будет, сколько не проси. А в жестких матчах, где много столкновений, и невозможно постоянно останавливать игру.

Усердие бомбардиров. Все лучшие снайперы турнира, в том числе Денис Черышев, забивший три гола в ворота соперников России, продолжают борьбу. Англичанин Гарри Кейн, возглавляющий список с 5 мячами, вплотную приблизился к результатам бомбардиров прошлых лет. Возможно, англичанин сумеет перешагнуть магический барьер в 6 голов, выше которого ни один игрок за последние 16 лет не прыгнул.

Обилие автоголов. Команды, словно сговорившись, решили как можно чаще забивать в собственные ворота. 9 раз они огорчали собственных вратарей в 48 проведенных матчах. В прошлых чемпионатах автоголов было намного меньше: 5 – в 2014, 1 – в 2010, 4 – в 2006-м. Чаще всего в России поражали свои ворота посланцы Африки – на их счету 4 автогола.

2500 гол. Юбилейный гол чемпионатов мира забил тунисец Бен Юссеф в ворота сборной Панамы в самый последний день группового турнира. Всего же в 48 играх было забито 122 гола (в среднем 2,5 мяча за игру). Не так плохо, хотя в Бразилии четырьмя годами раньше за весь турнир команды заколотили друг другу 171 мяч (2,67). В играх на вылет, как правило, результативность падает: там уже нет сборных Саудовской Аравии и Панамы.

1/8 финала. Расписание игр

30 июня. 17:00. Казань. Франция – Аргентина

30 июня. 21:00. Сочи. Уругвай – Португалия

1 июля. 17:00. Москва. Россия – Испания

Биться на вылет с Испанией, даже играя в Москве, – не самый лучший вариант для сборной России, в действиях которой наметился спад. Кто-то утверждает, что крупное поражение от Уругвая – военная хитрость, но и влияния трех пропущенных мячей на настрой футболистов отрицать невозможно.

Испанцы – хорошо организованная команда, постоянно ведущая борьбу за инициативу, имеющая в своем составе такого выдающегося мастера передач как Иньеста. Но и на солнце есть пятна. Не очень уверен в себе вратарь Де Хеа, временами в обороне образуются бреши из-за чрезмерно увлекающихся атакой защитников, а ударный нападающий Диего Коста – игрок настроения. Слабости титулованного соперника можно и нужно обернуть в свою пользу. Тем более, когда обеспечена поддержка трибун переполненных «Лужников».

Статистика подсказывает, что у сборной России шансов не много. Во-первых, наша национальная команда последний раз выигрывала у испанцев 47 лет назад, и это была единственная победа! Во-вторых, «красная фурия» не проигрывает уже 23 матча подряд, хотя встречалась с сильнейшими сборными мира: итальянцами, англичанами, французами, бельгийцами. Играла она и с командой Черчесова, закончив прошлой осенью матч в Санкт-Петербурге с хоккейным счетом 3:3.

1 июля. 21:00. Нижний Новгород. Хорватия – Дания

2 июля. 17:00. Самара. Бразилия – Мексика

2 июля. 21:00. Ростов-на-Дону. Бельгия – Япония

3 июля. 17:00. Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария

3 июля. 21:00. Москва. Колумбия – Англия