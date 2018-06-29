Россия подала иск в ВТО против американских пошлин

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – заявил, что наша страна подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования новых пошлин США на сталь и алюминий.

При этом он пояснил, что причиной иска стали многочисленные нарушения США правил ВТО, передаёт РИА Новости.

По словам Орешкина, помимо РФ иски к США уже направили Китай, Индия, Евросоюз, а также Канада, Мексика и Норвегия.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что введенные США пошлины на сталь и алюминий являются противозаконными. По её словам, Германия хотела бы продолжать переговоры по данному вопросу. При этом она подчеркнула, что пока не знает, каким образом страна вступит в эти переговоры.

Напомним, в конце марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). В ответ на это с 22 июня ЕС ввёл пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 2,8 млрд евро.

Эти меры распространяются на сталь, алюминий и сельскохозяйственные товары. При этом в Брюсселе пообещали, что Евросоюза отменит пошлины после соответствующих шагов со стороны Белого дома.