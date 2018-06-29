Россия увеличит добычу нефти

Александр Новак – глава Минэнерго РФ – рассказал журналистам, что с июля 2018 года наша отечественные нефтяники увеличат суточную добычу «чёрного золота» до 200 тыс. баррелей, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, 23 июня в Вене страны ОПЕК и государства, не входящие в картель договорились о росте добычи нефти на 1 млн баррелей до выхода на 100% исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Ранее сообщалось, что мировые цены на «черное золото» показывают в конце недели отрицательную динамику. Согласно данным с мировых бирж, в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

Так августовские контракты на нефть марки WTI упали на 0,33%, достигнув показателя 73,21 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе просели на 0,10%, торгуясь по 77,77 долл. за баррель.