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Москва, 29.06.2018

СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

«Expert Online» 2018

Президент Соединенных Штатов  Дональд Трамп предлагал главе Франции Эммануэлю Макрону выйти из ЕС. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на европейские правительственные источники.

Как пишет издание,  в ходе обсуждений, прошедших в апреле, в Белом доме вопросов торговли Трамп спросил Макрона: «Почему вы не выйдете из ЕС?».

Затем согласно источникам американский лидер пообещал Франции двусторонний торговый договор на лучших, чем у Евросоюза, условиях, сообщают источники издания.

Напомним ранее, Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики  и Канады. 22 июня, начали действовать ответные пошлины ЕС в отношении американских товаров. Ежегодный импорт из США в страны ЕС в размере 2,8 млрд евро будет облагаться налогом в 25%. В этот же день Трамп сказал, что готов ввести сбор 20% на все европейские автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты.

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