США оказываются от борьбы против «Северного потока — 2»

В Минэкономики Германии сообщили, что ведомство получило письмо из Вашингтона с гарантиями о нераспространении санкций на газопроводы с российским участием. Об этом заявил представитель министерства в пятницу на брифинге для журналистов.

«Это то, что нам заявили США, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов и это все, что у нас есть», —прозвучало в комментарии.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступает Украина, которая боится потерять доход от транзита российского газа, а также США, рассчитывающие выйти на рынок Европы со своим СПГ.