Стало известно, посетит ли Путин матч ЧМ-2018 между сборными России и Испании

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, планирует ли Владимир Путин посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу, в котором наша сборная будет играть с командой Испании.

По словам Пескова, график главы государства, к сожалению, не позволит ему присутствовать на этом поединке, передаёт ТАСС.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что изначально график Путина предусматривал и предусматривает до сих пор посещение им открытия и закрытия чемпионата мира по футболу.

«Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших», – резюмировал Песков, додавив, что личная встреча российского президента с королём Испании Филиппом VI, который прилетит в Москву на этот матч, также не запланирована.

Напомним, встреча 1/8 финала между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча 17:00 мск.