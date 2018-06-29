Учёные выяснили, как снизить риск преждевременной смерти

Специалисты из Университета Эксетера и Манчестерского университета установили, как снизить риск преждевременной смерти.

Согласно исследованиям, результаты которых опубликованы в журнале BMJ Open, для уменьшения риска преждевременной смерти следует в течение жизни обращаться только к одному лечащему врачу.

При этом отмечается, что учёные проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран мира и выявили закономерность между длительностью жизни и человеческим фактором.

Так, оказалось, что у пациентов, которые на протяжении всей жизни наблюдались у врачей общей практики и узкоспециализированных медиков, риск преждевременной смерти значительно ниже, чем у тех, кто постоянно менял медиков для своего лечения или консультации.

Авторы исследования делают вывод, что это доказывает, что несмотря на существенные технические достижения в медицине, человеческий фактор имеет важное значение при лечении.

Ранее сообщалось, что датские ученые в ходе научных исследований нашли способ останавливать развитие рака мозга.