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Москва, 29.06.2018

Учёные выяснили, как снизить риск преждевременной смерти

«Expert Online» 2018

Специалисты из Университета Эксетера и Манчестерского университета установили, как снизить риск преждевременной смерти.

Согласно исследованиям, результаты которых опубликованы в журнале BMJ Open, для уменьшения риска преждевременной смерти следует в течение жизни обращаться только к одному лечащему врачу.

При этом отмечается, что учёные проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран мира и выявили закономерность между длительностью жизни и человеческим фактором.

Так, оказалось, что у пациентов, которые на протяжении всей жизни наблюдались у врачей общей практики и узкоспециализированных медиков, риск преждевременной смерти значительно ниже, чем у тех, кто постоянно менял медиков для своего лечения или консультации.

Авторы исследования делают вывод, что это доказывает, что несмотря на существенные технические достижения в медицине, человеческий фактор имеет важное значение при лечении.

Ранее сообщалось, что датские ученые в ходе научных исследований нашли способ останавливать развитие рака мозга.

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