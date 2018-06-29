В Минпромторге рассказали, как рост НДС скажется на промышленности

Денис Мантуров – глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) – рассказал, повлияет ли рост НДС дло 20 % на отечественную промышленность.

По его словам, никакого негативного влияния точно не будет. Напротив, как уверен чиновник, увеличение НДС выступит дополнительной мотивацией для предприятий, позволив им увеличить объём экспорта, передаёт РИА Новости.

«Увеличение НДС, конечно скажется по-разному на разных отраслях промышленности, – подчеркнул Мантуров. – Некоторые отрасли – особенно те, которые ориентированы на экспорт, — по нашим оценкам, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им возмещается из федерального бюджета».

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития прогнозируют замедление экономического роста в следующем году до 1,4%. По мнению экспертов, это связано, в том числе и с повышением НДС.

В свою очередь Антон Силуанов – первый вице-премьер российского правительства, глава Минфина – рассказал, на какие продукты не вырастут цены после повышения НДС до 20 %.

«В целом всё это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары сохранятся на уровне 10%», – подчеркнул он.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении ставки НДС с 18% до 20 %.

Наша справка

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.