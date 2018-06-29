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Москва, 29.06.2018

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

«Expert Online» 2018

С 1 июля россиян ожидает очередной рост цен на услуги ЖКХ. В среднем по стране гражданам придется выделять на данные  платежи на 4% больше, хотя увеличенные тарифы будут разными в зависимости от региона.

Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию — 6%. В Кемеровской области и Башкирии ожидается повышение на  5,9%. Жители Москвы, Кировской и Новгородской областей после указанного срока получат квитанции на оплату с ценой выше предыдущей на 5,5%. Самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3%.

Напомним, тариф на жилищные услуги меняется раз в год. Датой повышения может стать, как 1 января, так и 1 июля — в зависимости от решения УК или муниципалитета.

Тарифы на коммунальные услуги — электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию — регулярно повышают с 2012 года.

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