Зерновой кофе: достоинства напитка

Кофе в зернах с давних пор славится как самое лучшее сырье для изготовления вселяющего бодрость высококачественного напитка. Чтобы получить кофе с отличным вкусом, нужно приготовить его с использованием кофемашины либо турки именно из собственноручно обжаренных и смолотых по всем правилам кофейных зерен.

Такой способ обеспечивает возможность сохранить первоначальный насыщенный запах напитка, частично улетучивающийся спустя пятнадцать минут после помола, вследствие чего порошковый кофе утрачивает большую часть аромата. Чтобы приготовить чашку вселяющего бодрость горького напитка, надо использовать зерна робусты, содержащие максимум кофеина. Из зерен арабики можно приготовить ароматный напиток, оставляющий послевкусие с едва заметной кислинкой.

Для получения «двух в одном» следует приобрести свежеобработанный зерновой кофе, который представляет собой смесь из зерен робусты и арабики. Распознать его можно по внешнему виду зерен – робуста имеет круглую форму и окрашена в различные оттенки, тогда как арабика имеет немного вытянутую форму и окрашена равномерно. Удачный выбор – необработанный кофе, зерна которого окрашены в красивый желтоватый или зеленоватый цвет и имеют приятный запах свежей зелени. Если раскусить такое зерно, то во рту почувствуется легкое пощипывание.

Для проверки качества кофейных зерен нужно надавить на несколько из них – это позволит легко выявить сопревшие бобы. Необходимо учитывать, что всего несколько испорченных зерен способны оказать чрезвычайно пагубное воздействие на качество всей упаковки.

Еще одно достоинство зернового кофе заключается в отсутствии искусственных ароматизаторов и примесей, употребление которых противопоказано некоторым людям с индивидуальной непереносимостью. При покупке в интернет магазине кофе в зернах вы гарантированно получите первозданный напиток с настоящими запахом и вкусом. При отсутствии возможности быстро израсходовать все купленные зерна их можно поместить в герметичный контейнер, обеспечивающий сохранность всех вкусовых свойств свежих зерен в течение двух недель. В случае необходимости хранения необработанных зерен кофе в течение более продолжительного срока их можно обернуть несколькими слоями полиэтиленовой пленки и заморозить. Таким способом кофе можно хранить на протяжении двух месяцев. Вдобавок замороженные зерна перемалываются намного лучше, однако второй раз замораживать их нельзя.