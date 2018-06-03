Льготные программы для ветеранов труда в России

Все льготы, предоставляемые в России ветеранам труда, делятся на общефедеральные и региональные. Первые не зависят от места проживания, вторые имеют существенные различия, обусловленные особенностями региональных законов.

В 2018 году, как передает https://2ann.ru/kakie-lgoty-polozheny-veteranu-truda-v-moskve-i-regionax/, изменений в общефедеральных льготах по сравнению с 2017 годом не произошло. Они включают в себя следующие возможности:

Все виды медицинского обслуживания в государственных учреждениях.

Неограниченное количество поездок на любых видах городского транспорта, за исключением частного. Хотя с недавних пор частные перевозчики позволяют льготникам пользоваться теми же возможностями, которые у них имеются при поездках на государственном транспорте.

У стоматолога бесплатно оказывается лишь услуга изготовления и реставрации протезов. При использовании золотых или металлокерамических протезов пациент должен доплатить за эти материалы.

Скидка на оплату любых коммунальных услуг. Здесь необходимо учитывать, что расчет выполняется в соответствии с нормативами, устанавливаемыми правительством каждого региона отдельно. По этой причине в случае превышения нормы льготы предоставляются только по объему услуг, предусмотренному местным законодательством. За остальные услуги плата вносится по общему тарифу. Другой немаловажный момент состоит в том, что пятидесятипроцентной скидкой пользуется не только пенсионер, но и проживающие с ним члены семьи. Но расчет производится на одного человека.

Предоставление отпуска в любое время для работающих пенсионеров. Это единственная ситуация, в которой внутренние документы работодателя, регулирующие предоставление отпусков, не играют никакой роли.

Предоставление отпуска за свой счет, помимо оплачиваемого отдыха. Его максимальная общая продолжительность составляет тридцать дней в течение одного календарного года. То есть ветеран труда принимает самостоятельное решение относительно того, задействовать эти тридцать дней целиком, по частям или не использовать вовсе.

Сезонные скидки на проезд в железнодорожном, морском и речном транспорте (на территории России).

Что касается региональных льгот, то они включают в себя самые разнообразные программы. Большинство из них расширяют уже существующие возможности, однако есть и дополнительные меры поддержки, к примеру: