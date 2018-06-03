Управляющие компании могут заставить иметь свои мобильные приложения

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил об обсуждении в Госдуме закона, обязывающего управляющие компании использовать в работе собственные мобильные приложения.

Не за горами день, когда введение новых информационных продуктов в ЖКХ станет обязательным. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил об обсуждении в Госдуме закона, обязывающего управляющие компании использовать в работе собственные мобильные приложения.

Такое нововведение планируется в рамках программы «Умный город», где основным инструментом улучшения работы городской инфраструктуры станут современные технологические решения.

Инициатива выглядит нужной и логично повторяющей путь унификации данных ЖКХ. Но пока не ясно, за счет каких средств будет создаваться программный продукт. По заявлению министра строительства и ЖКХ планируется разработать типовой вариант, которым бесплатно смогут пользоваться все УК. Запуск «пилотного проекта» запланирован в 18 регионах до конца 2018 года.

Управляющим компаниям, не стремящимся к нововведениям, можно спокойно подождать. Тем же, кто нацелен на повышение эффективности работы, нужно действовать уже сейчас — пользоваться удобными платформами для двустороннего взаимодействия с жильцами.

Один из лидеров российского рынка по приёму оплаты ЖКУ ВсеПлатежи планирует бесплатно разработать мобильное приложение для ЖКХ. Оно позволит без потери времени и информации усовершенствовать взаимодействие между собственниками, УК и подрядными организациями.

Уже сегодня компания ВсеПлатежи создает бесплатные сайты-визитки для быстрого приема оплат - https://oplata.vp.ru/ , а также виджеты оплаты на сайты, даже если организация не заключила договор с посредником на приём платежей.

Какие задачи решит приложение для УК?

Передача показаний.

Онлайн-оплата квитанций. Не нужно никуда идти, достаточно открыть приложение, заполнить информационные поля, оплатить коммунальные услуги с помощью банковской карты через интернет. Благодаря лицензии ЦБ РФ сервис ВсеПлатежи может принимать оплату даже без заключения договора с управляющей компанией.

Информирование жильцов. Отключение воды, газа, отопления (плановое и аварийное), профилактические работы проводятся регулярно. Для оповещения жильцов, как правило, используется метод информационных листов. Но объявление можно не заметить или его могут раньше времени сорвать с доски. К тому же на расклейку требуется время, рабочая сила. Оповещение жителей через мобильное приложение — это моментальная передача данных собственникам жилья без информационных потерь.

Двустороннее взаимодействие. Чаще всего узнать о причинах и сроках отключения коммунальной услуги можно по телефону или на сайте УК. По телефону дозвониться не просто, а диспетчеру можно только посочувствовать, когда приходится отвечать на сотню однотипных вопросов. Сайты же обновляются медленно, оперативно получить информацию об аварийной ситуации вряд ли удастся. С помощью нового инструмента взаимодействия о причинах и сроках отключения услуг единовременно информируются все собственники жилья.

Какие параметры будут заложены в мобильное приложение?

Разделы мобильного приложения будут полностью соответствовать требованиям закона:

Документы УК, новости;

Передача показаний;

Оплата коммунальных услуг онлайн;

Подача заявок на вызов для устранения неполадок;

Чаты жильцов, двусторонняя связь с диспетчером.

Инструмент удобный, экономичный, актуальный, эффективный. Но получить от него максимум пользы смогут только добросовестные ЖКХ, для которых оповещение жильцов и взаимодействие с ними в рабочих ситуациях является первостепенным. Таким образом новый программный продукт станет ещё и своеобразным тестом на дисциплинированность и ответственность управляющих компаний.