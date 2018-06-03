Выбор радиаторов отопления

Массивные чугунные батареи, которые еще несколько лет назад можно было увидеть в любой квартире – безнадежно устарели. Ведь они не только портят внешний вид помещения, но и не соответствуют общепринятым сегодня техническим нормам.

Товары для отопления, в том числе и радиаторы, вы можете приобрести на сайте http://kilodjoul.ru/. Какие же современные радиаторы смогут гармонично вписаться в интерьер вашего дома, обеспечивая при этом хорошую теплоотдачу?

Разновидности радиаторов отопления

Алюминиевые. Чаще всего батареи из алюминия отличаются привлекательным внешним видом, благодаря чему гармонично вписываются в любой интерьер. Кроме того они не много весят, что заметно облегчает доставку и установку. Но основным их преимуществом является прекрасная теплоотдача и возможность регулировки температуры в помещении. Из минусов данного вида радиаторов можно выделить требовательность к составу теплоносителя и подверженность к возникновению коррозий, из-за чего использовать их рекомендуется лишь в частных домах и коттеджах.

Чугунные. С этим видом батарей мы знакомы еще с советских времен. В отличие от своих алюминиевых конкурентов они устойчивы к коррозии и совершенного не восприимчивы к составу теплоносителя, благодаря чему нередко устанавливаются в многоквартирных домах. Вот только транспортировать и устанавливать чугунные радиаторы не просто, так как они отличаются немалым весом. Да и внешний их вид оставляет желать лучшего, но это можно исправить использованием оригинального декоративного экрана. Что касается теплоотдачи, то чугун нагревается долго и так же долго он остывает, из-за чего регулировать температуру в помещении довольно проблематично.

Стальные. Батареи из стали делятся на два вида – трубчатые и панельные. Первые могут похвастаться широким разнообразием дизайнерских решений и высоким сроком службы. Благодаря этим качествам трубчатые радиаторы часто устанавливаются в частных домах и коттеджах с дорогим ремонтом. Панельные же отличаются простой конструкцией, хорошей теплоотдачей и доступной стоимостью, что позволяет использовать их практически в любом помещении.

Биметаллические. Конструкция данного вида радиаторов представляет собой трубчатую основу из стали и панели из алюминия. Теплоноситель под высоким давлением проходит по стальным трубам, но при этом не соприкасается с алюминием. Нагрев алюминия производится непосредственно от стальной трубы, после чего он очень эффективно отдает тепло комнате. В последние годы биметаллические радиаторы получили широкое применение, а вместе с тем и большую востребованность потребителей.