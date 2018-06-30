Как выбрать идеальный диван?

Существует множество разновидностей диванов. Поэтому выбрать среди представленного на сайте mebel-today.ru многообразия наиболее подходящую модель не так-то просто. Чтобы решить эту задачу, надо знать, какими критериями следует руководствоваться и какие нюансы нужно учитывать. Удобство использования данного предмета мебели определяется двумя главными факторами – высотой спинки и глубиной сиденья. Для людей, которые отдают предпочтение сидению перед лежанием, подойдет изделие с высокой спинкой и компактным сиденьем. Для любителей лежать подойдет изделие с более глубоким сиденьем, например диваны еврокнижка в Москве.

Суммарная длина бедра и голени взрослого человека составляет сто пять сантиметров. Именно такую глубину от стенки до края сиденья имеет большинство диванов. И все же разные люди имеют разный рост, поэтому фабрики выпускают и модели, отклоняющиеся от стандарта. Многие итальянские производители предлагают покупателям диваны глубиной до ста сорока пяти сантиметров. При этом нужно понимать разницу между глубиной дивана и глубиной сиденья. Первая величина включает в себя подушки и спинку. Вторая величина ограничивается примерно шестьюдесятью сантиметрами. Если рост у большей части членов семьи превышает сто восемьдесят сантиметров, то им понадобится изделие с глубиной сиденья от семидесяти сантиметров. Если же среди членов семьи одни имеют большой рост, а другие – маленький, то для них оптимальным выбором будут мобильные модели, у которых сиденья можно выдвинуть, а спинку – опустить в сформировавшуюся пустоту. Это позволяет каждому подогнать изделие под свои нужды.

Что касается связи между глубиной данного предмета мебели и высотой спинки, то изделия с чрезвычайно глубоким сиденьем (сто двадцать пять сантиметров и больше) обычно оснащены очень низкой спинкой, которая обеспечивает возможность занятия полулежачей позиции. Однако те, кто забирается на диван с ногами, могут сидеть на таком изделии с достаточно прямой спиной. В этом случае спинка должна иметь стандартную и даже большую высоту.

Таким образом, глубина в ряде случаев является переменной величиной. У данного предмета мебели может иметься выдвижной либо выкатной блок для ног. Еще большее удобство обеспечивают изделия, оснащенные механизмом «реклайнер», которые не просто обеспечивают поддержку ног, но и позволяют выбрать наиболее удобный угол наклона туловища. В некоторых моделях предусмотрено управление каждым сиденьем отдельно с пульта или смартфона.

Стандартной высотой спинки принято считать метр от пола. Этого вполне хватает для людей, не испытывающих проблем с позвоночником и шеей. Если же шея нуждается в поддержке, то надо отдать предпочтение изделиям с высокой спинкой. Существуют диваны-трансформеры, у которых можно изменить высоту и угол наклона спинки и даже полностью ее сложить при отсутствии надобности.

Что касается стандарта высоты сиденья дивана, то она должна быть ниже уровня высоты стула (приблизительно сорок два сантиметра против сорока пяти сантиметров). Однако «уровень дивана» является условной величиной, поскольку здесь оказывается достаточно ощутимой любое различие в два-три сантиметра. Некоторые изготовители предлагают модели, в которых можно менять высоту сиденья с шагом в один-два сантиметра. В одних ситуациях можно ограничиться высокими ножками, в других понадобится заказывать сиденье большего объема.

Под шириной сиденья обычно понимают всю ширину дивана вместе с подлокотниками. Эта величина не ограничена ничем, кроме площади помещения и толщины кошелька покупателя мебели. Обычно ширина дивана определяется шириной выбранных «секций», составляющих сиденье – одна и та же фабрика может предлагать коллекции с секциями разной ширины. При подборе дивана для маленького помещения можно «сэкономить» на размере подлокотников. В некоторых случаях они съедают до пятидесяти сантиметров ширины изделия. Чтобы решить эту проблему, нужно приобрести изделие с узкими подлокотниками либо совсем без них. Это же относится и к угловым моделям: по короткой стороне их ширина может составлять не более ста пятидесяти сантиметров. Однако чаще всего такое изделие имеет стандартную глубину – один метр.

Какое изделие приобрести для каждодневного пользования – мягкое или жесткое – зависит от целей и предпочтений покупателя. Разумеется, сидеть удобнее на мягком диване, однако если он будет использоваться и для сна, то лучше приобрести модель с плотным и упругим наполнителем, которая прослужит дольше.

Универсальных рекомендаций по поводу обивки дивана не существует. Каждый человек делает выбор в соответствии со своими вкусами и представлениями о красоте, приемлемой стоимости и практичности.

В настоящее время в моде модульные и угловые диваны диваны, позволяющие «собирать» сиденья любой формы и длины. Однако надо понимать разницу между модульными и секционными изделиями. В первом случае можно в любой момент «растащить» диван на несколько кресел, перегруппировать их из линии в уголок и наоборот. Во втором случае форма дивана устанавливается в момент оплаты заказа, после чего производитель собирает модель требуемой формы, изменить которую можно лишь с использованием инструментов.