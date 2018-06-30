Критерии и особенности выбора онлайн-кассы

Не так давно был принят закон об онлайн кассах. Теперь каждый современный бизнесмен ведущий бизнес через интернет должен иметь этот гаджет в своем арсенале. Что же это такое? Зачем нужна эта штука? И как приобрести данный аппарат?

Подобная касса выполняет те же функции что и обычная, но только через сеть интернет.

Основные характеристики:

Обладает беспроводным и проводным подключение к глобальной сети. Прикрепляет к кодам специальные QR кодировки. Это дает возможность просматривать информацию о транзакции в базе. В автоматическом режиме делает рассылку электронных чеков покупателям и ОФД. Имеет встроенный накопитель. Согласовывается со всяческими ОФД.

С помощью данных аппаратов можно вести торговлю как при наличии интернета, так и без него. Подобное удалось реализовать за счет мобильной связи. Онлайн-кассы можно подключать к мобильным сим картам. Подобные устройства имеют совместимость с весами, терминалами, принтерами, денежными ящиками, сканерами.

На что стоит обратить внимание при выборе онлайн кассы?

Перед покупкой внимательно изучите требования 54-ФЗ. Данный аппараты идут в большом ассортименте. Все онлайн-кассы между собой отличаются ценой и функциональностью.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Вариант прописывания данных. Подобное можно осуществить с помощью сенсорной клавиатуры либо с помощью обычных кнопок. Выбирать аппарат нужно с той клавиатурой на которой продавцу будет удобнее работать.

Тип изготовления. Подобные устройства обычно идут как монолитные и сборные. Первые поставляются с принтером, вторые же имеют раздельные блоки.

На каких условиях будет присоединяться какая-либо дополнительная техника. Большинство производителей делают дополнительное подключение платным.

Приобретая кассовое устройство нужно знать общие условия торговли. Для маленькой розничной торговли подойдет классическая онлайн касса со стандартными параметрами. Если магазин полностью автоматизирован придется прикупить устройство имеющее множество разных функции. Но главное оно должно взаимодействовать с 1C и другими программами. Приобрести подобное устройство можно в любом онлайн магазине.

Кроме всего выше сказанного нужно обратить внимание на то, какую продукцию вы собираетесь продавать. Если магазин занимается продажей спиртных напитков, то для подобной торговой точки потребуется устройство, адаптированное под ЕГАИС.