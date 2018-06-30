Особенности различных способов остекления балконов и лоджий

Сотрудники любой крупной оконной фирмы, такой как Окна Софос, могут предложить своим клиентам различные виды сотекления балконов и лоджий, что обеспечит защиту от влияния погодных факторов, а также от проникновения незваных гостей. Кроме того профессиональное остекление значительно улучшает эстетический вид фасада жилого дома. Существует целый ряд различных вариантов остекления, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы.

Особенности холодного остекления

Данный вариант оптимален в тех случаях, когда возникает необходимость защиты балкона от ветра, пыли и атмосферных осадков. Такая конструкция состоит из деревянных или алюминиевых профилей с помещенными в них стеклами. Данный способ подходит тем владельцам балконов, которые используют их только для хранения вещей. Он обладает следующими достоинствами:

незначительное увеличение веса балкона;

легкость установки;

высокий уровень пропускания солнечных лучей;

доступная цена;

эстетичность.

Что касается недостатков таких конструкций, то нужно отметить следующие:

невозможность установки москитных сеток;

в зимнее время температура на балконе не отличается от температуры на улице.

Особенности теплого остекления

Этот вариант обеспечивает возможность расширения жилой площади за счет балкона, выращивания на нем цветов круглый год, создания уголка для отдыха. Для таких конструкций используются стеклопакеты и монтаж окон пвх. Они обладают следующими достоинствами:

значительное увеличение звукоизоляции помещения;

комфортная температура на балконе в зимнее время;

высокий уровень защищенности от проникновения посторонних лиц снаружи;

высокие эстетические свойства.

В число недостатков данного варианта входят следующие:

значительное увеличение веса балкона;

невозможность находиться на открытом воздухе во время пребывания на балконе.

Особенности пластикового остекления

Эта теплая разновидность остекления балконов обеспечивает возможность с помощью оснащенных стеклопакетами пластиковых рам сделать балкон частью внутреннего помещения. Такие конструкции могут оснащаться как раздвижными, так и распашными створками. Они обладают следующими достоинствами:

невысокая стоимость;

простота ухода;

легкость монтажа;

высокие эстетические качества;

отличная звукоизоляция;

повышенный уровень безопасности.

В числе недостатков нужно обратить внимание на следующие факторы:

полная герметичность окон в закрытом положении;

значительное увеличение веса балкона.

Особенности деревянного остекления

Современные рамы из дерева обладают стойкостью к действию атмосферных факторов и высокими эстетическими качествами. За счет наличия в таких рамах микропор они способны «дышать», поэтому воздух на балконе или лоджии не застаивается. Рамы оснащаются распашными створками. В числе достоинств деревянного остекления нужно отметить следующие:

привлекательный внешний вид;

незначительная масса;

экологичность;

отличные теплоизоляционные свойства.

К недостаткам деревянных рам относятся:

необходимость регулярного ухода, обработки рам пропиткой и лаком;

древесина спустя определенное время начинает рассыхаться, покрывается трещинами;

дороговизна;

постепенная потеря первоначального вида под воздействием солнечных лучей.

Особенности алюминиевого остекления

Тем, кого не устраивают описанные выше способы, стоит обратить внимание на рамы из алюминия. Они характеризуются высокой надежностью и значительно превосходят остальные материалы в плане долговечности. Алюминий подходит как для теплого, так и для холодного остекления. Большинство алюминиевых рам представляет собой раздвижные конструкции, что обеспечивает экономию пространства на балконе. В числе достоинств этой разновидности остекления заслуживают внимания следующие:

возможность выбора любого оттенка профиля;

незначительный вес;

высокое пропускание солнечного света;

стойкость к воздействию едких веществ и коррозионным процессам;

доступная стоимость;

экологичность;

привлекательный внешний вид;

пожарная безопасность;

возможность создания остекленной поверхности очень большой площади.

К минусам данного варианта относятся:

низкие звукоизоляционные свойства;

резкое увеличение стоимости холодного остекления в случае использования систем с терморазрывом.

Особенности безрамного остекления

Еще один популярный способ обустройства балкона – безрамное остекление. Его отличительная особенность заключается в прикреплении всех створок лишь к нижней и верхней направляющим. Их можно складывать, при этом балкон полностью открывается. В данном случае основным материалов служи закаленное стекло чрезвычайно большой толщины, которая составляет шесть-восемь миллиметров. В число достоинств данного варианта входят следующие:

высокий уровень пропускания естественного освещения;

необычный внешний вид;

подвижную конструкцию можно складывать и раздвигать без особого труда;

этот способ остекления подходит для любых балконов, вне зависимости от их форм и размеров.

К недостаткам данного способа относятся: